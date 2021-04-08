Пожар в Якутии унес жизни двоих детей

Якутск, 8 апреля. Жертвами трагедии в якутском селе Чапаево стали четыре человека. Среди них женщина и два ее ребенка 2017 и 2018 годов рождения.

Заместитель главы Октемского наслега Акулина Максимова в интервью РИА Новости сообщила, что в связи с инцидентом в Хангаласском районе объявлен трехдневный траур. Стало известно, что отец семейства вынес из горящего здания двоих детей, однако спасти их не удалось. Также в огне погибла его жена и их соседка.

Недавно в Новосибирской области пожар унес жизни троих мужчин. По версии следствия, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.