Появление реакции зубов на холод может указывать на развитие кариеса

Москва, 8 апреля. Отсутствие любых реакций зубов говорит об их нормальной работе. Но если появляется дискомфорт, то следует обратиться к стоматологу.

Если зуб начал беспокоить и реагировать на холод, это может стать предупреждением о развитии кариеса или клиновидном дефекте. И если повреждения вовремя не вылечить, то они могут усугубить ситуацию, объяснил стоматолог Илья Антонов в беседе с «АиФ».

«Как раз эта граница (эмалево-дентинная) и является самой чувствительной зоной, которая первой начинает сигнализировать о первичных повреждениях зуба», — объяснил стоматолог.

При появлении дискомфорта следует посетить стоматолога, чтобы пройти консультацию и получить лечение. Если не затягивать, то проблема решается постановкой пломбы или покрытием десен ситайзером. Но если болевые ощущения прошли, это не значит, что бактерии не размножаются дальше. Если своевременно не обратиться за помощью, то зуб может погибнуть, предупредил Антонов.

Холодные температуры могут увеличивать симптомы заболеваний полости рта, например, пульпита. Но иногда неприятные ощущения в зубах указывают на гайморит или наличие онкологического заболевания.