Ухань отмечает год со снятия карантина из-за COVID-19

Ухань, 8 апреля. Китайский город, известный многим как точка начала пандемии коронавирусной инфекции, сегодня празднует годовщину со дня отмены жесткого карантина.

Почти 80 дней — в период с 23 января по 8 апреля прошлого года — Ухань был полностью отрезан от внешнего мира. Причиной тому стала вспышка коронавируса, которая в итоге была объявлена пандемией.

Местные жители оказались изолированы от привычных благ современного мира: власти запретили движение транспорта и выезд граждан без особого разрешения, выдача которого происходила исключительно по особым случаям. Город вернулся к нормальной жизни, уже год как власти не вводили ограничений из-за коронавируса.

В общей сложности с начала пандемии в мире COVID-19 заболели более 132 млн человек. Только за минувшие сутки выявили свыше 517 тыс. случаев инфицирования, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.