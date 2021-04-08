Пограничники задержали шедшую по льду нетрезвую женщину в Благовещенске

Благовещенск, 8 апреля. Женщина 1991 года рождения вышла на лед реки Амур, несмотря на наличие верховой воды и широких проталин. Сотрудники местного погрануправления задержали ее.

Трагедии в районе Театральной улицы города Благовещенск удалось избежать. Сотрудники оперативно сработали, эвакуировав девушку из опасной зоны. Позднее выяснилось, что она находилась в состоянии наркотического опьянения.

«В настоящее время организованы процессуальные действия, по результатам которых будет принято окончательное решение», — сообщили в ФСБ России по Амурской области.

Недавно трое мужчин, передвигаясь на квадроцикле, провалились под лед в Саратове. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и спасли пострадавших.