Первая в России подводная экотропа открылась в Алтайском заповеднике

Горно-Алтайск, 8 апреля. Алтайский биосферный заповедник открыл первую в России подводную экотропу. Туристам предлагают прогуляться по дну Телецкого озера.

Передвижение по тропе будет происходить строго по указанному маршруту. У новичков есть возможность нанять для сопровождения инструктора.

Туристы смогут увидеть подводную жизнь с ее обитателями и озерные горы со сложным рельефом. А также посетить затонувшие несколько десятков лет назад во время шторма пирс и метеостанцию. Создатели хотят доработать экотропу — поставить подводные камеры для ведения трансляции и установить подцветку, так как на глубине 30 метров царит полная темнота. Верхние слои озера прозрачные, далее наступают «зеленые сумерки».

Тревел-блогер Михаил Кирсанов недавно поделился с россиянами секретами путешествия на Алтай с минимальным ущербом для кошелька. Он советует добираться до края на самолете и жить в кемпинге турбазного типа.