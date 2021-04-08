Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за приближения циклона

Петропавловск-Камчатский, 8 апреля. Мощный циклон надвигается на Камчатку. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение в водной акватории у берегов полуострова.

Вечером 8 апреля на юго-западном и юго-восточном побережьях Камчатки ожидается усиление ветра. Его скорость составит до 25–30 метров в секунду, порывы будут достигать до 45–47 метров. В акватории Охотского моря ветер усилится до 35–38 метров в секунду. В акватории Тихого океана ветер ожидается до 35–38 метров в секунду, возможен ураган и снижение видимости до 500 метров.

Такая погода сохранится на указанных территориях до раннего утра 9 апреля. Затем циклон переместится в другие районы, уточнили в краевом управлении МЧС.

Усиление ветра ожидается 8 апреля в Москве и Подмосковье. В связи с неблагоприятной метеорологической обстановкой в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.