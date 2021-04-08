МЭБ назвала условия для вакцинации домашних животных

Москва, 8 апреля. Экстренной необходимости делать прививку от коронавируса домашним животным нет, поскольку они в группе низкого риска, заявили во Всемирной организации здоровья животных (МЭБ).

Собаки и кошки не играют большой роли в распространении коронавируса. Однако специалисты отметили, что производство и применение вакцины против коронавируса для питомцев сейчас находится «в процессе анализа».

«Необходимо принимать во внимание особые обстоятельства, связанные с вакцинацией животных, а именно вакцинация более уязвимых видов животных, которые находятся под угрозой исчезновения», — предупредила МЭБ в беседе с РИА Новости .

Эксперты добавили, что самым главным при содержании кошек, собак и хорьков является постоянное поддерживание гигиены. При подозрениях на заражение своего питомца необходимо избегать тесного контакта с ним.

Недавно бразильские ученые зарегистрировали новый штамм COVID-19. Он включает в себя более опасные изменения, чем изначальный SARS-CoV-2.