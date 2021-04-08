Бомбардировщик Су-24М доставили на Аллею Героев в Воронежской области

Воронеж, 8 апреля. Бомбардировщик Су-24М станет экспонатом музея военной техники под открытым небом на Аллее Героев. Он был доставлен в село Новая Усмань Воронежской области с аэродрома «Балтимор».

Администрация Новоусманского района постепенно создает музей техники под открытым небом на Аллее Героев. В нем будет установлен тактический фронтовой бомбардировщик СУ-24М, а также БТР-60БП и танк Т-80Б.

Несмотря на то, что бомбардировщик доставляли в Новоусманский район глубокой ночью, техника попала на камеры очевидцев, а затем в Сеть. До того как стать музейным экспонатом, бомбардировщик СУ-24М совершил около 200 боевых вылетов. На этой технике в разное время летали Герои Российской Федерации Юрий Ероховец и Николай Шпитонков.

Ранее Минобороны РФ утвердило окончательный облик бомбардировщика ПАК ДА. По предварительным данным, главными приоритетами проекта стали снижение заметности самолета и дальнобойность оружия.