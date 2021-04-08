Депутаты Вольска обеспокоились нашествием бобров

Вольск, 8 апреля. Неудовлетворительное состояние родников, прудов и малых рек в городе Вольск и его окраинах стало причиной нашествия бобров.

Секретарь политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Ковинская решила выяснить, кто занимается уходом за водными объектами. По словам председателя местного комитета ЖКХ Владимира Лабутина, за этим следит Федеральное агентство водных ресурсов.

Ковинская предложила ввести новую должность, сотрудник которой будет лично нести ответственность за сохранение водных объектов в надлежащем состоянии. Один из депутатов заявил, что в его родном селе «захламлена речка», другие заметили еще одну проблему.

«Еще к тому же бобры кругом! Все заболочено! С ними надо что-то делать!» — заявили они.

Грызуны могут создать опасность для систем жизнеобеспечения граждан. Так, например, недавно в городе Аткарск бобры стали причиной коммунальной аварии.