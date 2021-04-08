Правильная зарядка смартфона может продлить срок службы аккумулятора

Москва, 8 апреля. Аккумулятор смартфона и ноутбуков не требует зарядки до 100%. Полезнее отключать устройство от питания на 80%. Это поможет увеличить срок пользования батареи.

Гаджет лучше ставить на зарядку при достижении 30–40%, не стоит дожидаться полной разрядки прибора. Помимо этого не стоит ставить устройство на зарядку на всю ночь, это увеличивает износ аккумулятора, сообщает ТАСС.

Специалисты также отметили, что ноутбук не должен все время находиться в спящем режиме. Компьютер необходимо выключать хотя бы один раз в неделю. Делать это нужно через меню, а не через кнопку питания.

При попадании смартфона в воду специалисты рекомендовали выключить устройство и снять чехол, после чего протереть его сухим полотенцем, а остатки воды в отверстиях убрать с помощью баллончика со сжатым воздухом. При этом категорически запрещается сушить устройство феном.

Недавно эксперты рассказали, как улучшить сигнал Wi-Fi. Для этого можно попробовать перезагрузить роутер или заменить модем.