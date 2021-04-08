Вашингтон, 8 апреля. Виртуальная встреча представителей США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании завершилась. В рамках разговора стороны обсудили обострение ситуации у границ Украины.

Участие от США приняла исполняющая обязанности заместителя министра обороны по политическим делам Аманда Дори. Ее коллеги на заседании вслед за Вашингтоном заявили о поддержке Украины в вопросах суверенности и территориальной целостности, а также курса в Евросоюз.

«Подчеркнули приверженность обеспечению боевой подготовки и предоставлению поддержки... Вооруженных сил Украины», — говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.

Политику Киева в отношении Донбасса ранее осудил бывший боец ВСУ Валерий Прозапас. По его словам, пока президент Украины Владимир Зеленский отдыхал в солнечном Катаре на юго-востоке страны погибли двое человек. Стремление главы государства угодить западным покровителям сыграет с ним злую шутку, заключил военный.