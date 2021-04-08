Корпорация Apple обновила версию iOS

Москва, 8 апреля. Компания Apple выпустила новые бета-версии операционных систем iOS для разработчиков. Апдейт доступен тем, у кого установлен специальный профиль для таких обновлений.

Вскоре выйдут публичные бета-сборки, которые будут доступны обычным пользователям, принимающим участие в программе бета-теста Apple. Седьмые бета-версии iOS 14.5 и iPadOS 14.5 можно скачать по Wi-Fi и установить с сохранением всех пользовательских данных. Бета macOS 11.3 скачивается через механизм Software Update из системных настроек компьютера.

Это небольшие обновления, которые не содержат никаких заметных нововведений. Сейчас Apple развивает обновления iOS 14.5, iPadOS 14.5, macOS 11.3, watchOS 7.4 и tvOS 14.5. Ожидается, что релизные версии этих апдейтов выйдут в апреле.

В новой модели смартфона от Apple iPhone 13 нашли решение против регулярного загрязнения корпуса. По имеющейся информации, гаджет получит инновационную защиту от отпечатков пальцев.