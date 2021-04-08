Директор центра «Вектор» рассказал о клинических испытаниях «ЭпиВакКороны»

Москва, 8 апреля. Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», показала высокую эффективность у добровольцев. Об этом сообщил директор центра Ринат Максютов.

Случаи заболевания COVID-19 после прививки вакциной «ЭпиВакКороны» были зарегистрированы, как и при применении любых других препаратов против нового типа коронавируса, рассказал Максютов в беседе с изданием «Известия».

«В подавляющем большинстве случаев инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошло 42 дня после первой вакцинации», — объяснил специалист.

На данный момент «Вектор» проводит расширенные пострегистрационные исследования на трех тысячах добровольцев. Данные должны появиться к концу апреля. Также, Максютов сообщил, что ревакцинация «ЭпиВакКороной» безопасна.

Центр «Вектор» также сообщил об эффективности вакцины против британского и южноафриканского штаммов коронавируса. Руководитель центра Александр Семенов отметил, что антитела к вирусу формируются в 94% случаев.