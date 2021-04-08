Apple обновила приложение для поиска устройств «Локатор»

Москва, 8 апреля. Компания Apple представила новое обновление приложения «Локатор». Теперь в нем стала доступна функция поиска гаджетов других марок.

С помощью нового функционала другие производители смогут создавать устройства, которые будут соединяться с приложением. Так, у пользователей появится возможность отследить свои самые ценные вещи.

На следующей неделе в продаже появятся новые и совместимые с «Локатором» продукты: беспроводные наушники Belkin, брелки-трекеры Chipolo One Spot, а также электровелосипеды VanMoof S3 и X3.

Кроме того, появилась еще одна новая функция «Сеть Локатора», благодаря которой пользователи смогут найти потерянное устройство Apple, не подключенное к Сети. Поиск будет производиться сетью из сотен миллионов смартфонов iPhone, которые используют технологию беспроводной связи Bluetooth.

Недавно стало известно, что Apple решит вопрос загрязнения корпуса устройств. Смартфоны iPhone 13 Pro и 13 Pro Max оснастят инновационной защитной стеклянной крышкой, на которой не будут оставаться отпечатки пальцев.