Россияне спешно разобрали все места на тотальный диктант от Виктории Бони

Москва, 8 апреля. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня прочтет тотальный диктант на английском языке 10 апреля. За два дня до начала мероприятия россияне разобрали все места.

В этом году диктанты пройдут на русском и английском языках. В столице за русский диктант отвечают Владимир Познер, Николай Цискаридзе, Яна Чурикова, Анатолий Вассерман, Антон Долин, Павел Деревянко и Варвара Шмыкова. На английском языке написать диктант можно будет под диктовку музыканта Noize MC, Бони, Алены Долецкой, Олеси Железняк, Юрия Колокольникова и Елены Ханги, передает KP.RU.

Светскую львицу Боню пользователи соцсетей привыкли видеть в качестве бьюти-блогера, поэтому упоминание ее фамилии в проекте тотального диктанта вызвало жаркие споры в Сети.

На днях в адрес модели вновь обрушился шквал критики. Блогер Лена Миро заявила, что телезвезда отважилась на операцию на ягодицах.

Миро обратила внимание на снимок Бони, на котором модель демонстрирует подтянутую фигуру и пышные ягодицы. Блогер уверена, что добиться таких результатов экс-участница «Дома-2» могла только фотошопом или пластической операцией. Она подчеркнула, что никогда не поверит в то, что на фотографиях из соцсети подписчики видят настоящие ягодицы светской львицы. В качестве доказательства она показала кадры, сделанные папарацци и не прошедшие обработку.