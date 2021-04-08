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Диетолог Бобровский назвал репчатый лук кладезем полезных веществ

Диетолог Бобровский назвал репчатый лук кладезем полезных веществ

Москва, 8 апреля. Репчатый лук благоприятно влияет на иммунную, нервную и сердечно-сосудистую системы, а также активизирует работу мозга. Об этом заявил врач-диетолог Андрей Бобровский.

«Национальный суперфуд», как его назвал специалист, можно найти практически у каждого россиянина дома, или в ближайшем супермаркете. По полезным свойствам лук не уступает «разрекламированным» ягодам годжи или семянам чиа. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог Андрей Бобровский.

Лук хорошо сочетается с другими овощами и с зерновыми культурами, однако, по словам специалиста, у него могут быть противопоказания. Из-за высокого содержания фитонцидов, овощ противопоказан людям, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Ранее, врач-диетолог и координатор общественного здравоохранения Эми Розенфельд заявила, что употребление овощей может снизить риск развития рака толстой кишки. По словам специалиста, полезность этих продуктов для желудка объясняется тем, что они богаты клетчаткой.

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