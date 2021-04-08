Сто яиц в месяц: Ирина Салтыкова заканчивает строительство курятника

Москва, 8 апреля. Поклонники певицы Ирины Салтыковой не поверили ее сообщениям в соцсетях о желании возвести курятник. Однако артистка подтвердила: строительство уже в самом разгаре.

Некоторое время назад Салтыкова заинтриговала фолловеров в Instagram новостью о том, что собирается соорудить на своем участке курятник. Поклонники сочли ее заявление за шутку.

«Сейчас у меня большие планы бытовые — я строю курятник дома. Точнее, он строится под моим руководством. Планирую разводить кур. Идея пришла на карантине. Яйца будут», — заверила артистка в беседе с порталом WomanHit.

Певица подчеркивает, что это не бизнес-предприятие. Яйца будут есть сама звезда и ее семья.

«Я посчитала: если в месяц будет сто яиц, то это две тысячи рублей. Поэтому думаю, что сами съедим. Недельки через две уже все будет готово», — сообщила Салтыкова.

По словам певицы, следить за курятником ей будет не в тягость, так как она любит заниматься домашними делами. Кроме того, прогресс не стоит на месте: в помещении установят автоматические кормушки, так что чуть свет звезде вставать не придется.

«Карантин мне пошел на пользу — я получила массу удовольствия, потому что очень люблю дом, уют», — подчеркнула она.

В конце прошлого года Салтыкова рассказала, что значительно улучшить внешний вид ей помог отказ от курения. Сразу после расставания с вредной привычкой «изменился цвет лица, да и кожа в целом стала лучше».

Салтыкова подчеркивает, что все пагубные привычки, особенно сигареты и алкоголь, непременно отражаются на внешнем виде. Если раньше певица пренебрегала здоровым сном, то теперь старается придерживаться режима.