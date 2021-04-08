Студентов СахГУ расселят по гостиницам после гибели учащихся в общежитии

Южно-Сахалинск, 8 апреля. Иногородних студентов Сахалинского государственного университета поселят в гостиницах и хостелах из-за угрозы их здоровью в общежитии с неисправной электропроводкой.

Руководство вуза в скором времени будет поэтапно возвращать студентов к очному обучению. Сейчас в целях безопасности они присутствуют на занятиях в дистанционном режиме. Вопрос сроков и местожительства учащихся в настоящее время находится на рассмотрении.

«Это временное решение. Мы понимаем, что Сахалинский госуниверситет остро нуждается в комфортном, безопасном, современном общежитии», — говорится в заявлении на сайте образовательного учреждения.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против временно исполняющего обязанности реактора вуза Марии Ганченковой. Она подозревается в халатном оказании услуг, что привело к гибели двух молодых людей в общежитии. Теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы или пять лет принудительных работ.