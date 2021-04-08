Избыток сахара в организме может привести к болезни Альцгеймера

Москва, 8 апреля. Правильное питание влияет на ментальное здоровье человека. Поэтому избыток сахара может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера, объяснила диетолог Антонина Стародубова.

Если питание нарушено, и в организм поступает много сахара, трансжиров, то риск развития хронических воспалительных процессов увеличивается. С возрастом начинает ухудшаться память. Поэтому нужно следить за тем, что ест человек, пишет РИА Новости.

«Оптимальное питание, ограничение сахара, трансжиров, наоборот снижает данные риски. Свежие сезонные ягоды, фрукты — источники антиоксидантов и флавоноидов, которые могут способствовать снижению риска развития деменции, болезни Альцгеймера», — объяснила Стародубова.

«Предвестником» болезни Альцгеймера может быть и гипертония, считает телеведущий и врач Александр Мясников. Чтобы предотвратить плачевные последствия, следует правильно лечиться и заниматься спортом.