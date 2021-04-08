НТИ рассказала о неизбежности создания генетических паспортов

Москва, 8 апреля. Распространение генетических паспортов в мире необходимо и неизбежно. Это поможет для развития здравоохранения, а также повышения уровня жизни.

Об этом заявили специалисты Национальной технологической инициативы (НТИ) в интервью РИА Новости. Генетический паспорт — это полное исследование генома человека. Он позволит выявить расположенность к различным заболеванием, аллергиям, а также спрогнозировать и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и создавать ДНК-вакцины. По мнению эксперта рабочей группы HealthNet НТИ Андрея Ломоносова, так или иначе человечество придет к этому.

«Истинная персонализированная медицина, все возможности искусственного интеллекта не будут работать в полную меру без такой «паспортизации»», — заявил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее наградил работников научных организаций столицы в День российской науки. Отмечается, что именно российские специалисты первыми расшифровали геном COVID-19, а затем создали целую линейку препаратов от коронавируса.