Жителю Хабаровского края грозит до восьми лет тюрьмы за угон локомотива

Хабаровск, 8 апреля. Правоохранители задержали сотрудника локомотивного депо в Хабаровском крае по подозрению в незаконном завладении подвижным составом с целью хищения топлива.

По версии следствия, 46-летний мужчина в течение нескольких дней крал канистры с горючим и складировал их на территории предприятия. Осознав, что самому переправить украденное не получится, злоумышленник угнал локомотив. На нем он доехал до стрелочного перевода, где его ждали подготовленные емкости. После того как он их загрузил на подвижном составе добрался до лесополосы — к месту с личным автомобилем.

Позднее подозреваемый вернул локомотив в депо. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Максимальная мера пресечения, которая грозит обвиняемому — восемь лет тюремного заключения, передает Управление на транспорте МВД России по ДФО.

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