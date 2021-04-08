Наталья Рудова негативно высказалась о своем участии в сериале «Татьянин День»

Москва, 8 апреля. Роль в сериале «Татьянин день» стала для актрисы Натальи Рудовой прорывом. Однако сама актриса не в восторге от своего участия в этом проекте.

До этого сериала Рудова снималась только в пяти эпизодах малоизвестных проектов. Актриса вытянула счастливый билетик, когда ей предложили главную роль в сериале «Татьянин день». Телезрители сразу полюбили историю о двух девушках Татьянах. Несмотря на высокие рейтинги, мелодрама продлилась всего один сезон.

Поклонники поинтересовались у 37-летней Натальи, согласилась бы она еще раз сняться в таком проекте, как «Татьянин день». На что девушка резко ответила: «Никогда!». По словам Рудовой, у нее нет ничего общего с ее героиней из сериала, которая была расчетливой дочерью богатых родителей.

Фанаты также поинтересовались у актрисы, какой заработок для 16-летнего подростка она считает «не позорным».

«Позорно — работать шлюхой. Все остальное — хорошо. А если над вами кто-то посмеется, то пошли они куда подальше! Особенно те, которые пальцем не пошевелили, чтобы без посторонней помощи что-то сделать в своей жизни», — категорично ответила Рудова.

Недавно Наталья Рудова опубликовала в Instagram несколько снимков на борту самолета. Подписчиков напугал уставший вид звезды «Универа». Они посоветовали ей побольше отдыхать и поменьше работать.