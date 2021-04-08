Педиатр Османов рассказал о риске развития рака у детей с вредными привычками

Москва, 8 апреля. Алкоголь и табак негативно влияют на психическое и физическое развитие детей. То же самое касается энергетических напитков и фастфуда, предупредил педиатр Исмаил Османов.

Употребление алкоголя и курение табака может снизить иммунную защиту ребенка. В будущем могут развиться бронхиальная астма, бронхиты и даже рак легких. Детей стоит оградить и от распития энергетиков. Они могут навредить сердечно-сосудистой системе и ЖКТ, рассказал врач РИА Новости.

Фастфуд представляет собой несбалансированную пищу. Эти продукты нагружают организм углеводами, но не витаминами и минералами, которые необходимы детям. Поэтому его употребление тоже нужно ограничить.

«Когда фастфуд становится пищевым образом жизни, то это чревато, тем более если есть предрасполагающие факторы, в том числе наследственная предрасположенность», — рассказал Османов.

Из-за чрезмерного употребления фастфуда дети могут набрать лишний вес. А в условиях пандемии коронавируса это чревато тяжелыми последствиями. Если ребенок заболел, то у него может развиться мультивоспалительный постковидный синдром, который ухудшит его состояние.