Донецк, 8 апреля. Главы ЛНР и ДНР заявили о расширении «Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса» на всех русскоязычных граждан Украины.

Заявление главы ДНР Дениса Пушилина прозвучало в ходе интеграционного форума «Русский Донбасс». Пушилин заявил, что совместно с главой ЛНР Леонидом Пасечником было принято решение расширить гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса.

Главы республик намерены поддержать соотечественников, которые проживают на территориях, контролируемых Киевом. По словам Пушилина, действие программы будет распространяться на русскоязычных граждан всей Украины.

Лидер Донецкой Народной Республики отметил, что решение было вызвано регулярной дискриминацией жителей Украины, которые разговаривают на русском языке. На данный момент в Незалежной усиливаются гонения на граждан. В их отношении принимаются законопроекты по ущемлению прав.

Ранее политолог Евгений Минченко рассказал, зачем президент Украины Владимир Зеленский провоцирует конфликт в Донбассе. По словам аналитика, эскалация — это способ увеличения рухнувших рейтингов украинского гаранта.