Волочкова подверглась смертельной опасности из-за любимой бани

Москва, 8 апреля. Любимейшим местом в доме танцовщицы Анастасии Волочковой является баня. Однако реставрация парной чуть не закончилась трагически для балерины.

Волочкова решила обновить свою старую баню, оформленную в стиле балета «Щелкунчик». Теперь у нее дома стоит настоящая русская печь.

«Мне поставили новую печку, я уже попробовала — совершенно потрясающая!» — рассказала Волочкова порталу WomanHit.

Танцовщица уточнила, что старая печь «просто сгорела».

«Она перестала работать, и угарный газ шел прямо в баню. Мне пришлось в одночасье искать компанию, которая занимается этими вопросами. <…> На следующий день появились, демонтировали печку и вообще не поняли, как я могла такой пользоваться. А мне казалось, что у меня самая лучшая баня на свете», — вспоминает артистка.

Теперь Волочковой остается решить вопрос с квартирой на улице Петровка. Из-за ливня элитное жилье затопило по вине коммунальщиков. Теперь балерина подыскивает дизайнера и собирается истребовать компенсацию со стороны управляющей компании.

Ранее ФАН составил список звездных должников, попавших во внимание судебных приставов. Одну из строчек занимает Волочкова. По данным на 5 апреля, за ней числится штраф в 20 тыс. рублей — за поездку в Дивеевский монастырь, когда она, нарушив все запреты из-за коронавируса, заглянула еще и в Дивеево, где отправилась в гости к хозяину местного магазина. Также Анастасия забыла в этом году оплатить налоги в размере 48 тыс. рублей.