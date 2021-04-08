Звезда «Твин Пикса» и «Команды А» Уолтер Олкевич умер в возрасте 72 лет

Лос-Анджелес, 8 апреля. Американский актер Уолтер Олкевич, известный по роли Жака Рено в сериале «Твин Пикс», умер на 73-м году жизни.

Трагическую новость о смерти артиста сообщил его сын Зак. По его словам, актер скончался во вторник в Лос-Анджелесе. Известно, что за последние 20 лет Олкевич испытывал серьезные проблемы со здоровьем и перенес несколько неудачных операций на колене. Из-за них он остался прикованным к постели и сделал вынужденную паузу в своей кинокарьере.

Зрителям Олкевич известен по роли бармена Жака Рено в культовом сериале «Твин Пикс». Также артист снялся в «Команде А» и озвучивал Кармайна Фальконе в мультфильме «Бэтмен».

На днях стало известно о смерти российского актера и бывшего офицера Александра Гаспарьянца. Широкую известность у зрителей он приобрел благодаря роли в сериале «След».