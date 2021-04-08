Российские спасатели за сутки ликвидировали 17 лесных пожаров

Москва, 8 апреля. За прошедшие 24 часа сотрудникам лесопожарных служб удалось потушить по всей России 17 очагов возгорания на площади больше одной тысячи га.

Сейчас проводятся мероприятия по ликвидации огня на четырех действующих лесных пожарах. В общей сложности пламя охватило 73 га на территории Республики Алтай, Хабаровского и Приморского краев. Ведется активная работа, направленная на предотвращение возможности дальнейшего распространения огня и создание условий для его ликвидации. В тушении пожаров задействованы 228 человек и 36 единиц техники, а также четыре воздушных судна.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 7 апреля 2021 в России ликвидировано 17 лесных пожаров на площади 1 027 га», — сказано в заявлении пресс-службы федеральной Авиалесоохраны.

Ранее отечественные спасатели успешно справились с тушением 12 пожаров в Приморском крае. Общая площадь горения составила более 1,2 тысячи га, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.