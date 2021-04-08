Шасси пассажирского самолета загорелось в Шереметьево

Москва, 8 апреля. Стойка шасси лайнера Boeing 777 загорелась при техническом обслуживании на стоянке в столичном аэропорту. Об этом сообщили СМИ.

Левая часть шасси пассажирского самолета оказалась в огне. По предварительным данным, возгорание уже ликвидировано.

Информации о пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее работа петербургского аэропорта Пулково была приостановлена из-за сообщения о «минировании». Однако при проверке опасные предметы не обнаружили, и терминал возобновил работу.