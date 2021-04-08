Стас Костюшкин намазал коровью плаценту на лицо

Москва, 8 апреля. Российский певец Стас Костюшкин похвастался своим новым приобретением из Японии. Музыкант купил маску, в составе которой «числится» коровья плацента.

Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» нанес на лицо необычную маску. Бьюти процедуру он продемонстрировал своим подписчикам в Instagram.

«Скоро Брэд Питт позавидует моей невероятной красоте», — написал Костюшкин.

Видео с косметическим уходом он сопроводил культовой композицией «Потому что нельзя быть на свете красивой такой». Публикация набрала уже почти 65 тысяч лайков.

Пользователи всерьез стали интересоваться результатом применения такой органической маски.

«Не выбрасывай! Дай хоть минут десять поносить», — написала пародистка Елена Воробей.

После комментария Воробей под постом звезды выстроилась целая очередь желающих примерить на свое лицо коровью плаценту. Многие поклонники стали шутить над Костюшкиным.

«А после снятия обязательно съесть», — посоветовал фолловер. «Вы решили быть красивее жены?» — поинтересовался фанат. «Попробуйте отрыжку улитки (муцин)», — посоветовал комментатор.

Недавно косметолог Татьяна Егорова рассказала, как избавиться от опухшего лица после вечеринки. Она посоветовала выпить активированный уголь.