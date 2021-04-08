Ольга Кабо сильно сдала после скандального развода с обанкротившимся мужем

Москва, 8 апреля. Актриса Ольга Кабо сильно сдала после развода с бизнесменом Николаем Разгуляевым и выглядит грустной и уставшей, заявили знакомые артистки.

В октябре прошлого года актриса рассталась с супругом после 11 лет брака. Восьмилетний сын Виктор остался жить с мамой. Кабо старается держать марку, не вдаваясь в подробности о происходящем в ее личной жизни. Однако друзья артистки говорят, что эффектная шатенка сильно сдала, передает KP.RU.

«Муж ее просто раздел и разул. Вместо того чтобы обрести в его лице плечо, сильное и надежное, она получила головную боль», — рассказала изданию приятельница Ольги.

По ее словам, будучи замужем за предпринимателем, Кабо отдала ему две свои квартиры для развития его бизнеса. Позднее она купила еще одну квартиру для себя лично.

«И вдруг у Николая возникают проблемы, копятся долги. И эту самую квартиру теперь можно использовать для погашения хвостов», — посетовала подруга актрисы.

Около года назад арбитражный суд Московской области признал Разгуляева банкротом по заявлению самого бизнесмена. Он задолжал по кредитам более 360 млн рублей. После развода мужчине достался шикарный особняк в Подмосковье, который Николай называет «фамильным гнездом».

Как сообщал ранее ФАН, во время дела о банкротстве бизнесмен попросил суд забрать его имущество. Тогда Кабо потребовала вывести из раздела ее трехкомнатную квартиру, за которую Разгуляев не платил. Предприниматель подтвердил в суде, что его супруга не знала о его долгах, когда покупала квартиру.

В итоге суд оставил жилье актрисе. Но другое имущество, купленное в браке, все же пойдет в счет погашения долга.