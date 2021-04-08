МиГ-31БМ оснастили новой системой навигации для работы в Арктике

Москва, 8 апреля. Истребители-перехватчики МиГ-31БМ получили новую навигационную систему для решения задач в Арктике. Об этом рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации «Ростех».

У спутниковой навигационной системы есть некоторые особенности. В Арктике она остается сложной из-за положения космических аппаратов на орбите. Еще в этом регионе ощущается активность ионосферы, которая негативно влияет на электронику. Поэтому могут появиться ошибки в синхронизации и расчетах позиционирования.

Истребители МиГ-31БМ регулярно проводят тренировочные полеты над Арктикой. В январе текущего года экипажи самолетов дальнего радиуса заступили на дежурство на архипелаге Новая Земля, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

На днях истребитель-перехватчик МиГ-31 подняли на перехват самолета-разведчика ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Экипаж сопроводил воздушное судно над акваторией, а затем вернулся на аэродром базирования.