Правительство РФ изменило правила выплаты пособий по безработице

Москва, 8 апреля. Максимальное пособие по безработице в размере 12 тысяч 130 рублей теперь будет выплачиваться в течение трех месяцев с первой выплаты. После выплаты уменьшатся до 5 тысяч рублей.

Постановление правительства, которое вступает в силу с 8 апреля, изменило правило выдачи пособий по безработице. Ранее максимальные выплаты производились за первые три месяца периода незанятости, теперь максимальную сумму будут платить первые 3 месяца периода выплаты пособия. В следующие три месяца размер выплат будет составлять 5 тысяч рублей, сообщает «Парламентская газета».

Также документ уточнил правила выплат для безработных беременных женщин. В случаях пресечения срока первых трех месяцев получения пособий в максимальном размере со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с положением, компенсация по незанятости будет переноситься на более позднее время.

Ранее Минтруд сообщил об изменениях в начислении детских пособий в России. Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет с 1 апреля стали начислять опекунам.