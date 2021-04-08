Эпидемиолог Покровский назвал условия для отмены масочного режима в офисе

Москва, 8 апреля. Отмена обязательного масочного режима в офисных помещениях возможна при условии, что все сотрудники провакцинируются или переболеют COVID-19.

Самые высокие показатели инфицированных COVID-19 регистрируются у тех, кто длительное время находится в магазинах, офисах и других закрытых помещениях. Об этом в эфире радио Sputnik заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Поэтому, на данный момент на местах работы ношение защитных масок остается обязательным. По словам специалиста, сейчас важно помнить, что пандемия не отступила, в настоящий момент намного больше выявленных случаев COVID-19, чем было в летний период 2020 года.

Ранее немецкие ученые перечислили пять болезней, которые повышают риск тяжелого течения COVID-19. Специалисты выяснили, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими проблемами с легкими, почками и печенью тяжелее остальных переносят коронавирус.