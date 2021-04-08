Россельхознадзор оценил риск распространения COVID-19 в дикой природе

Москва, 8 апреля. Коронавирусная инфекция пока не распространяется среди широкой совокупности животных, рассказал специалист Россельхознадзора Никита Лебедев.

Однако расслабляться по этому поводу не советуют. В любой момент специалисты могут упустить возбудителя в популяцию восприимчивых животных, и в первую очередь в дикую природу, передает РИА Новости.

Советник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору также напомнил, что в Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) уже поступали тревожные сообщения. Так, Испания и США говорили об обнаружении COVID-19 у диких норок.

Ранее Член комитета Госдумы по охране здоровья Геннадий Онищенко допустил обязательную вакцинацию животных от COVID-19. Вероятность заражения живых существ от человека невысока, но этот вопрос, тем не менее, требует тщательного изучения.