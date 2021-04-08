Зеленский превратил жесткий локдаун на Украине в способ заработка

Киев, 8 апреля. В прошлом введение жесткого локдауна обернулось для Украины ростом стоимости на товары и услуги. Ограничительные меры, в частности и общенациональные, напрямую влияют на цены.

Около года назад из-за так называемой борьбы с коронавирусом на 20–25% поднялась стоимость проезда на маршрутках. Самое интересное заключалось в объявлениях транспортного средства, которые гласили о необходимости увеличить сумму из-за потерь в результате локдауна. Это говорит об игнорировании властями необходимости компенсировать ущерб, отметил экономист Всеволод Степанюк.

«Локдаун напрямую влияет на рост цен. Даже год назад те же маршрутки подняли на 20%, даже на 25% свои цены, причем в них висело объявление, что это в связи с потерями от локдауна», — цитирует его ГолосUA.

Сейчас правительство выделяет соотечественникам 8 тысяч гривен. Сумма кажется смешной на фоне убытков, которые терпят простые граждане. Специалист предложил предоставлять столько же украинским чиновникам и президенту Владимиру Зеленскому. В таком случае в стране бы оперативно появились и новые больничные койки, и вакцина от коронавируса.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, Киев продолжает закрывать глаза на проблемы в медицинской сфере. На это ранее указал руководитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.