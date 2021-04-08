Компания Haval презентовала новый кроссовер Jolion для российского рынка

Пекин, 8 апреля. Китайская компания Haval будет производить свой новый кроссовер Jolion на территории Российской Федерации. Старт продаж намечен на конец весны 2021 года.

Новый китайский кроссовер Jolion оснастят бензиновым 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью в 143 л.с. Модель получит шестиступенчатую «механику» и семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Об этом сообщили в пресс-службе китайского автопроизводителя.

Ценник новинки на данный момент неизвестен, но уже известно, что Jolion станет самым доступным автомобилем в линейке бренда. На данный момент таковым является кроссовер Haval F7, который стоит от 1,53 млн рублей.

Ранее в Тульской области началась активная фаза строительства завода по производству двигателей. Известно, что на предприятии сосредоточится производство компании Haval.