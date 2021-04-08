Британские ученые нашли связь между полом человека и его реакцией за рулем

Лондон, 8 апреля. Внешние факторы, такие как музыка, кофе и наличие детей в салоне, могут влиять на реакцию водителя в экстренных ситуациях на дороге. Соответствующий эксперимент провела CX Lab.

Самый короткий тормозной путь оказался у людей, которые за 20 минут до теста выпили чашку кофе. При скорости 112 км/ч водитель, «заправившийся» таким напитком, проезжает на 23,92 метра меньше.

Жанр музыки, которая играет в салоне, также влияет на реакцию. Прослушивание рэпа сокращает тормозной путь на 15,49 метра. Шум, который издают маленькие дети, тоже положительно влияет на водителя, при торможении он проезжает на 13,49 метра раньше.

Британские ученые нашли связь между этим явлением и полом человека, который управляет автомобилем. Исследование показало, что женщины на 0,69 секунды быстрее реагируют на неожиданные ситуации, чем мужчины, а останавливаются они на 21,48 метра раньше.

Автоэксперт Сергей Канаев ранее дал советы по безопасному вождению весной. После долгого простоя автомобиль необходимо проверить прежде, чем начинать движение.