Препарат «ЭпиВакКорона» подходит для повторного введения вакцины

Москва, 8 апреля. Вакцину против COVID-19 «ЭпиВакКорона» можно применять повторно, сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Амирович.

Препарат полностью подходит для ревакцинации, передают РИА Новости. «ЭпиВакКорона» разработана ФБУН «Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора»

Ранее руководитель центра Александр Семенов заявил, что вакцина эффективна против нескольких штаммов COVID-19. «ЭпиВакКорона» можно применять против британского и южноафриканского штаммов.