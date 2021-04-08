Экономист Рогачевский назвал удачный период для вложения денег в депозит

Москва, 8 апреля. Вложение денежных средств на банковский вклад может быть выгодным, когда уровень ставки будет составлять восемь-девять процентов. В таком случае депозит принесет хорошие дивиденды.

Ставки по вкладам сейчас низкие, около пяти-шести процентов. Чтобы вернуть деньги на счет, лучше дождаться повышения процентов, рассказал агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский.

«На текущий момент перспектив вложения во вклады не видно», — сказал специалист.

Это объясняется тем, что в настоящий момент финансовые организации не нуждаются в быстрых деньгах, так как свободных средств хватает. Поэтому депозитные ставки низкие. В таких условиях доходность с банковских вкладов нивелируется инфляцией.

Финансовый советник Анна Харченко рассказала, куда россияне могут выгодно вложить свои накопления. Она посоветовала инвестировать в рынок ценных бумаг.