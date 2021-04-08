Тизер нового кроссовера Citroen С5 появился в Сети

Париж, 8 апреля. Французский автоконцерн Citroen готовится к презентации нового кроссовера C5. В Сети появился ролик, в котором компания продемонстрировала универсальность машины

Citroen C5 показали с разных планов на ночной трассе. Авторы клипа смонтировали видео так, чтобы автомобиль можно было рассмотреть как универсал и как хэтчбек с внушительным дорожным просветом. С верхнего ракурса машина больше схожа с седаном.

Полноценная презентация автомобиля назначена на 12 апреля. Дилеры планируют реализацию кроссовера не ранее лета 2021 года.

Ранее, автоэксперты сообщали о подорожании французских автомобилей на вторичном российском рынке. По данным аналитиков, Renault Sandero вырос в цене на пять процентов.