Байден направил военные корабли США на защиту Филиппин от «притязаний» КНР

Президент США Джо Байден направил военные корабли США в спорное место Южно-Китайского моря на фоне роста напряженности в отношениях с КНР.

Ударная группа американского флота во главе с авианосцем Theodore Roosevelt вошла в Южно-Китайское море из Малаккского пролива в минувшее воскресенье. Данные об этом подтверждаются в официальном заявлении Седьмого флота (оперативный флот ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана).

«Вместе с друзьями»

«Приятно снова оказаться в Южно-Китайском море, чтобы заверить наших союзников и партнеров в том, что мы по-прежнему привержены принципам «свободного моря»», — заявил контр-адмирал Дуг Вериссимо, командующий Девятой авианосной ударной группой.

Он добавил, что США действуют «вместе с друзьями» из Австралии, Индии, Японии, Малайзии и Южной Кореи.

«Находясь в Южно-Китайском море, ударная группа будет проводить полеты на самолетах и вертолетах, морские ударные учения, противолодочные операции, скоординированную тактическую подготовку и многое другое», — добавил Вериссимо.

Бен Шрир, профессор Университета Маккуори в Сиднее, заявил порталу South China Morning Post, что появление американского авианосца в Южно-Китайском море должно стать ответом обширным притязаниям Пекина на воды в исключительной экономической зоне Филиппин и дать сигнал союзникам, что Вашингтон «надежный и способный к договоренностям союзник».

Причина спора

Обстановка накалилась после 20 марта, когда около 200 судов морской милиции Китая появились на рифе Джулиана Фелипе в Западно-Филиппинском море (официальное определение правительством Филиппин восточных частей Южно-Китайского моря).

Посольство Китая отвергло обвинения в попытке захвата территории, заявив, что это были обычные рыбацкие лодки, которые искали убежища из-за «плохих морских условий». Однако воздушное и морское патрулирование на этой неделе показало, что 44 корабля все еще остаются около берегов Филиппин.

Министр обороны Филиппин заявил, что не позволит обмануть себя правительству Китая.

«Я не дурак, — говорилось в его заявлении в Twitter от 3 апреля. — Погода пока хорошая, поэтому у них нет другой причины оставаться там. Эти суда должны уйти. Убирайтесь отсюда».

В отдельном заявлении в субботу Вооруженные силы Филиппин выразили «серьезную обеспокоенность» по поводу «вторжений» Китая в исключительную экономическую зону страны.

США vs КНР

Отметим, появление американских кораблей в Южно-Китайском море происходит на фоне постоянно ухудшающихся отношений США с Китаем. Причем противостояние идет не только в экономической сфере, но и военной и даже космической. В частности, накануне эксперты выразили мнение, что Байден принял решение о выводе американских войск из Ирака, чтобы снизить приоритет ближневосточных войн и выделить больше ресурсов на глобальное соперничество с КНР.

Немногим ранее известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью ФАН сообщил, что США нагнетают ситуацию вокруг России и Китая, поскольку хотят не только нарастить свой военный бюджет, но и вывести свое вооружение в космос.