Forbes сообщил об «очень опасной» функции на Android

Вашингтон, 8 апреля. Пользователям смартфонов необходимо отключить опасные настройки, которые могут угрожать безопасности персональных данных. Об этом предупредила команда Check Point.

Злоумышленники научились от имени знакомых людей отправлять пользователям сообщения с опасными файлами и ссылками. Программисты также сообщили о программном обеспечении, которое «выполняет ряд вредоносных действий, включая кражу информации и учетных данных», сообщил Forbes.

Полную безопасность не гарантирует и официальный магазин Play Store. Серьезной точкой уязвимости может стать сервис «Прослушиватель уведомлений», который получает доступ к уведомлениям пользователя. Специалисты порекомендовали проверить настройки приложений и отключить потенциально опасные опции.

Пользователи WhatsApp ранее сообщили о новом виде мошенничества. Злоумышленники от имени знакомых присылают сообщения с просьбой сообщить одноразовый код.