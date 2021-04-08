Пушилин оценил отказ Кравчука от переговоров в Минске

Донецк, 8 апреля. Отказ украинской делегации во главе с Леонидом Кравчуком от переговорного процесса в Минске является бессмысленным и несвоевременным.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что представителей Киева в Минск сейчас никто не зовет, так как встречи проходят в режиме видеоконференции. Решение украинской стороны он прокомментировал в эфире телеканала «Россия-1».

Подразделения Народной милиции не хотят войны. Однако оставлять огонь украинских силовиков без адекватной реакции тоже нельзя, подчеркнул Пушилин, намекая, что отказ Кравчука от дальнейших переговоров может привести к эскалации конфликта.

Недавно глава ДНР назвал виновников срыва Минских соглашений. По его словам, именно Киев несет ответственность за нарушения достигнутых ранее договоренностей.