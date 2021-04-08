Риелтор Коркка перечислила опасные ситуации при покупке квартиры

Москва, 8 апреля. Покупать квартиру не рекомендуется у тех, у кого есть психические расстройства. В каких ситуациях от сделки лучше отказаться, рассказала риелтор Надежда Коркка.

Родственники или опекуны в день заключения сделки специально жалуются в психдиспансер на здоровье собственника жилья. Из-за судебных разбирательств продажу жилья могут признать недействительной, предупредила эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Стоит обратить внимание на сделку с наследниками. По закону, есть круг лиц, которым положена доля. Это могут быть как близкие, так и дальние родственники. В эту категорию могут попасть и те, кто находился на полном обеспечении умершего.

Осторожными стоит быть и с теми, кто купил квартиру с помощью материнского капитала, так как дети имеют право на долю в ней. Проблемы могут возникнуть, если жилье приватизировали. Личность владельца тоже играет не последнюю роль. Насторожить может и внешний вид продавца. А от сделки стоит отказаться, если представитель собственника реализует продажу по доверенности, заключила Коркка.

Но риски потерять квартиру бывают и после ее покупки. Самая распространенная причина лишиться жилья, если недвижимость находится в залоге или арестована, предупредили специалисты.