Киев, 8 апреля. В то время как в Донбассе с каждым днем обостряется обстановка, президент Украины Владимир Зеленский решил порадовать себя солнечным Катаром.

Поведение главы государства осудил бывший боец украинских вооруженных сил Валерий Прозапас. Он раскрыл последствия краткосрочного отпуска политика для юго-востока страны. Пока Зеленский мечтал о футболе и инвестиционных потоках, за сутки в регионе погибли два человека. Именно благодаря его политике отечественные солдаты превратились в «пушечное мясо» и утратили мотивацию из-за неоднократных голословных обещаниях перемирия.

Силовики президента уже давно очернили армию уголовными преследованиями. На фоне происходящего в стране бессмысленно говорить об эффективности некого плана Киева по вступлению в НАТО. Таким образом Зеленский хочет снять с себя ответственность за войну в Донбассе.

«Видите, как удобно — война не заканчивается, потому что нас в НАТО не принимают, а не за его многолетнюю ложь и нелепые конвульсии на посту президента страны», — отметил Прозапас.

Ранее стало известно о намерении Зеленского в четверг посетить Донбасс. Визит обусловлен эскалацией конфликта в Донбассе.