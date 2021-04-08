Рэпер Will.i.am презентовал медицинскую маску со встроенными наушниками

Москва, 8 апреля. Музыкант Will.i.am (Уильям Джеймс Адамс) выпустил «умную» медицинскую маску Xupermask, которая оснащена светодиодной подсветкой, микрофоном и креплением для Bluetooth-наушников.

Новинка рэпера сделана в сотрудничестве с техническим партнером, в лице которого выступает корпорация Honeywell. Устройство состоит из ткани и силикона. В ней также есть микрофон с функцией активного шумоподавления, с помощью которого можно общаться при надетой на лицо маске. Встроенный в маске аккумулятор позволяет заряжать батарею в момент ношения, дополнительно он обеспечивает до семи часов бесперебойного функционирования.

Маска имеет стандартное крепление в виде заушных ремешков. Съемные HEPA-фильтры очищают воздух, в комплекте их идет 3 штуки. Маска будет выпускаться в черно-оранжевом и бело-серо-оранжевом цветах. В продажу она поступит 8 апреля по цене 299 долларов за штуку.

Недавно российские ученые нашли способ повышения защитных свойств медицинских масок. Для этого они использовали раствор эфирного масла сибирской пихты.