Свыше половины жителей РФ продолжат носить маски после пандемии COVID-19

Москва, 8 апреля. Больше 50% россиян заявили о желании соблюдать масочный режим и после победы над COVID-19. Такие результаты показал опрос СК «Росгосстрах жизнь» и «Инвитро».

Подавляющее большинство опрошенных надевают маски в том случае, если есть соответствующее требование. Носят средства индивидуальной защиты в общественных местах и на работе 38% россиян, передают «Известия».

Большую часть опрошенных, которые продолжат соблюдать масочный режим, составляют молодые люди от 18 до 24 лет. А россияне в возрасте от 55 до 64 лет перестанут носить маску после снятия ограничений. Свое желание носить средства индивидуальной защиты респонденты объясняют тем, что вирус не до конца изучен и очень опасен.

Пока отмена масочного режима и других ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, является преждевременной мерой. Если сейчас сделать послабления, то может произойти новый всплеск заболеваемости, считают в Роспотребнадзоре.