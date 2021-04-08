«Челси» всухую победил «Порту» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Севилья, 8 апреля. Английский «Челси» обыграл португальский «Порту» со счетом 2:0 в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе в Севилье.

В составе лондонского клуба первый мяч забил Мэйсон Маунт на 32-й минуте. Бен Чилуэлл увеличил преимущество команды в конце второго тайма (85-я минута) и установил окончательный исход встречи. Маунт в свои 22 года стал самым молодым автором мяча в Лиге чемпионов среди игроков «Челси».

Ответный матч команд также пройдет в Севилье по причине коронавирусных ограничений. В следующий игре, которая состоится 13 апреля, номинальным хозяином встречи станет Челси.

Встреча еще одной пары 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» завершилась победой клуба из Мадрида. Матч закончился со счетом 3:1, Винисиус Жуниор оформил дубль.