Помощник Зайцева рассказал о наживающихся на модельере «опекунах»

Москва, 8 апреля. Сомнительные личности пытаются втереться в доверие к больному модельеру Вячеславу Зайцеву ради личной выгоды, заявил помощник генерального директора Дома моды Расул Ахмедов.

Ахмедов обеспокоен, что Зайцева окружила семья блогера Галины Графуддиновой, члены которой различными способами монетизируют «дружбу» с модельером. По его словам, эти личности портят деловую репутацию мэтра, занимаясь продажей одежды от имени гуру моды, сообщает 360tv.ru.

Графуддинова снимает ролики в TikTok с участием модельера и пытается поссорить его с сыном Егором. Эти люди, как считает Ахмедов, устраивают «пляски» с больным дизайнером ради популярности и денег. По его словам, Графуддинова относится к категории профессиональных опекунов.

«Это люди, которые входят в доверие к медийным личностям пожилого возраста и начинают водить с ними подозрительную дружбу. Причем дружба монетизируется в том или ином виде», — сказал он.

Кроме того, Галина и ее сын открыто заявляли, что не против, если Зайцев перепишет все наследство на них. Семья без ведома модельера реализует продажу футболок под маркой «Слава Зайцев». Мошенники, по словам Ахмедова, способны оказывать влияние на модельера, который не понимает, почему от него резко начали отворачиваться члены семьи.

Недавно Зайцев прокомментировал ситуацию с «мошенниками», которые проживают в его доме. Он подтвердил, что был не в курсе о запуске линии одежды под его именем.