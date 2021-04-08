Бразильские медики зарегистрировали новый штамм COVID-19

Бразилиа, 8 апреля. Новый вид коронавируса, обнаруженный бразильскими учеными, обладает комбинацией более опасных изменений, чем изначальный SARS-CoV-2.

Штамм, выявленный в городе Белу-Оризонти на юго-востоке страны, имеет сразу 18 изменений. Некоторые из них схожи с южноафриканским, британским, а также ранее выявленным бразильским штаммом из Манауса и Рио-де-Жанейро.

Исследователи на данный момент однозначно не знают, является ли новая мутация более опасной. Вместе с тем именно с этим штаммом ученые связывают новую волну COVID-19 в Бразилии.

Недавно в Екатеринбурге выявили заражение британским штаммом COVID-19. Отмечается, что это первый обнаруженный случай нового типа коронавируса в России.